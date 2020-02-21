Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobilde yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu Pınar Mahallesi'nde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan otomobilin camından dışarıya siyah poşet atıldı.
Kovalamacının ardından Karacaibrahim Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.Ş, D.K. ve G.G gözaltına alındı.
Poşette 98,6 gram sukunk ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş ve G.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
D.K ise savcılıkça serbest bırakıldı.