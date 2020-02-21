Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobilde yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde polisten kaçarken yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobilde yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu Pınar Mahallesi'nde bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobilin camından dışarıya siyah poşet atıldı.

Kovalamacının ardından Karacaibrahim Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.Ş, D.K. ve G.G gözaltına alındı.

Poşette 98,6 gram sukunk ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş ve G.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

D.K ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Pınar Mahallesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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