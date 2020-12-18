KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi

18.12.2020 14:31

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının anlaşılması amacıyla Trakya şivesiyle video hazırlandı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının anlaşılması amacıyla Trakya şivesiyle video hazırlandı.

Müdürlüğün binasında üzerinde Karagöz, Hacivat ve çeşitli figürlerin resimleri ile yöresel dille maske, mesafe ve hijyen kurallarının yazılı olduğu duvarın önünde toplanan filyasyon, 112 Acil Sağlık, UMKE ekipleri, hemşire ve doktorlar ile Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kamera karşısına geçti.

Sağlık çalışanları, "Bu ekipler hep gene sizin sağlığınız için çalışıyor bea", "Evden çıkmayın bea", "Sosyal mesafeye uyun bea", "Maskenizi takın bea" mesajlarıyla vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürü Cerit, hazırladıkları videodaki konuşmasında, Kovid-19 salgını ile 9 aydır mücadele ettiklerini söyledi.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının canlarını ortaya koyarak görev yaptıklarını belirten Cerit, birçok sağlık çalışanı ve vatandaşın da hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Cerit, herkesi maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti.

KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi
KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi
KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi
KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi

Trakya Bölgesi, Kırklareli, 112 Acil, Karagöz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Sağlıkçılar Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için Trakya şivesiyle mesaj verdi - Son Dakika


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