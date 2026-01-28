Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Sis Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?