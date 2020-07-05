Kırklareli'nde vektör mücadele çalışması - Son Dakika

Kırklareli'nde vektör mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş, Atatürk ve Karakaş Mahalleleri ile TOKİ bölgesinde ilaçlama çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, vektör mücadele çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

İlaçlama çalışmalarının larva üreme alanlarından başlayarak cadde ve sokaklarda devam edildiğini aktaran Kesimoğlu, sıcaklara bağlı olarak üreyen haşerelere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Ekiplerin kent genelinde her mahalle ve sokakları program dahilinde ilaçlayacağını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek için 24 saat görev başında olduklarını kaydetti.