Kırklareli'nde Yeni Proje Tanıtıldı - Son Dakika
Kırklareli'nde Yeni Proje Tanıtıldı

23.01.2026 14:39
Belediye Başkanı Derya Bulut, 'Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi' projesini tanıttı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi" Projesi'ni tanıttı.

Bulut, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kırklareli'nin geleceği için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Gelecek kuşaklara güzel bir Kırklareli'ni miras bırakmayı istediklerini ifade eden Bulut, bu doğrultuda hazırladıkları projeleri uygulamaya başladıklarını söyledi.

Kırklareli'ni daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bulut, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bulut, projelerin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Seçim odaklı değil, hizmet odaklı bir anlayışla görev yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Gelecek seçimler umurumda değil ama gelecek kuşaklar benim her şeyimdir. Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan itfaiye, şantiye ve otogar alanını kaldırıp son derece modern, içerisinde birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bir yandan kent trafiğini rahatlatırken, diğer yandan da vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir alanı inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bulut, programda alt yapı projesine ilişkin de bilgi verdi.

Programa, Vali Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

