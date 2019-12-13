Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, ziyaretlerini sürdürüyor.

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Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, ziyaretlerini sürdürüyor.

Çakır, Bademlik Mahallesi Muhtarı Gürsel Yılmaz'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz'ın atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Çakır, bu tür çalışmaların örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ziyarette yürütme kurulu üyeleri Ali Şakir Kuru ve Şahin Yetiş ile Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem de bulundu.

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konferansı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konferansı düzenlenecek.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, konferansın 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'da oda binasında düzenleneceğini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak avukat Ahmet Çobanoğlu ve avukat Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu'nun katılacağını ifade eden Ilık, tüm üyeleri konferansa davet etti.

Kent Konseyi, Kırklareli, Ali Çakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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