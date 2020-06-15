AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Recep Gün, AK Parti İlçe Başkanı Ecevit Özkaya ve partililerce karşılanan Minsolmaz, TOKİ tarafından yapılması planlanan alanı gezdi.

Minsolmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esnaf ziyaretinde de bulunan Minsolmaz, vatandaşlarla da bir araya geldi.

İlçede güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Minsolmaz, "Arkadaşlarımızla beraber elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Milletimize hizmet etmek için gayret içerisinde olacağız." dedi.

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Gün, ziyarette, Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görevi başında olduğunu ifade eden Gün, canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.