Lüleburgaz'da görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aktaş, "İnşallah yeni görev yerimiz hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz'da başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti.

Haftanın 3 günü saat 19.00'da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde 6-15 yaş arası çocuklar için düzenlenecek atölye çalışmasına katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada Sosyal Gelişim Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos'ta başlayacak ritm atölyesi için başvuruların başladığı belirtildi.

Ziyarette bazı Belediye Meclisi üyeleri de yer aldı.

Ziyarette Altıntaş, görev yaptıkları 5 yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar için hemşehrileri adına Kaya'ya teşekkür eetti.

Kaymakam Kaya, makamında, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş 'ı kabul etti.

Adana Çukurova Kaymakamlığına atanan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya 'ya ziyaretler sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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