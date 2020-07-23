Adana Çukurova Kaymakamlığına atanan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'ya ziyaretler sürüyor.
Kaymakam Kaya, makamında, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı kabul etti.
Ziyarette Altıntaş, görev yaptıkları 5 yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar için hemşehrileri adına Kaya'ya teşekkür eetti.
Ziyarette bazı Belediye Meclisi üyeleri de yer aldı.
Ritm atölyesi etkinliği düzenlenecek
Lüleburgaz ilçesinde ritm atölyesi etkinliği düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamada Sosyal Gelişim Etkinlikleri kapsamında 10 Ağustos'ta başlayacak ritm atölyesi için başvuruların başladığı belirtildi.
Haftanın 3 günü saat 19.00'da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde 6-15 yaş arası çocuklar için düzenlenecek atölye çalışmasına katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.
Lüleburgaz Müftüsü Aktaş görevine başladı
Lüleburgaz Müftülüğü görevine atanan İsa Aktaş, görevine başladı.
Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz'da başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti.
Lüleburgaz'da görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aktaş, "İnşallah yeni görev yerimiz hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadelerini kullandı.