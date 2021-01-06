Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

06.01.2021 14:05
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Kılıç, İğneada beldesindeki parkı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan yatırımları inceleyen Kılıç, planlanan yatırımları değerlendirdi.

Kılıç, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın doğa harikası bir yer olduğunu belirtti.

Arıcılara hibe desteği

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıcılıkta yeni teknolojilerin kullanılmasını yaygınlaştırılması amacıyla bakanlık tarafından hibe desteği programı açıldığı bildirildi.

Modern işletmelerin kurulmasını sağlayan desteklemenin arıcılar için bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, hibe desteğinden yararlanmak isteyen arı üreticilerinin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 9 köy ve 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Pınarhisar ilçesinin Tozaklı, Cevizköy, Sütlüce, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca, Vize ilçesinin Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Sofular, Evrencik köyleri ile ilçeye bağlı Devlet, Evren, Gazi, Kale, Namık Kemal, Mehmet Akif mahallelerine 7 Ocak Perşembe günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Pınarhisar ve Pehlivanköy ilçelerine bağlı köylerde 16.00-18.00, Vize ilçesine bağlı mahalle ve köylerde ise 15.00-16.00 saatlerinde uygulacak.

Açıklamada, enerji kesintisi nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.

Mehmet Fatih, Kırklareli, Demirköy, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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