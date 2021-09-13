Kırklareli Belediyesince bozuk yollar onarıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karakaş Mahallesi Öztürk Bulvarı, Walldorf Caddesi ve TOKİ Konutları Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde onarım çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte çeşitli nedenlerle bozulan yolların onarıldığını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Kesimoğlu, "Bazı bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarımız tamamlandı. Şehrimizde ihtiyaç duyulan ve planlaması yapılmış tüm güzergahlar, vatandaşlarımızın konforuna ve kullanımına uygun hale getirildi."

Konteynırlar dezenfekte edildi

Lüleburgaz'da çöp konteynırları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekiplerinin kentteki konteynırları temizleyerek dezenfekte ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yürüttüğü aktarılan açıklamada, salgınla her alanda mücadele edildiği kaydedildi.

Kaldırım ve yol düzenleme çalışması

Vize Belediyesince kaldırım ve yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Evren Mahallesi Bağlar Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, onarım gerektiren bazı cadde ve sokaklarda kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Ekiplerin hızla çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Modern bir ilçe inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Özalp "Daha güzel, daha yaşanılır bir Vize için çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.