Son Dakika Haberleri: 'Kırkyalan' 20 Aralık'ta vizyona girecek
Son Dakika Magazin 'Kırkyalan' 20 Aralık'ta vizyona girecek - Son Dakika Magazin

'Kırkyalan' 20 Aralık'ta vizyona girecek

6 saat önce

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kırkyalan", 20 Aralık'ta vizyona girecek.

'Kırkyalan' 20 Aralık'ta vizyona girecek, System.String[]

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kırkyalan", 20 Aralık'ta vizyona girecek. Gerçek bir Trakya komedisini beyazperdeye aktaran filmde belediye başkanını canlandıran Berat Yenilmez, rolünü anlattı. Yenilmez, "Bu kadar renkli bir karakter ortaya çıkartacağımı düşünmemiştim. Oynarken çok büyük keyif aldım" dedi. Payvon sahnesinde zor anlar yaşadığını belirten Yenilmez, "O sahne için kaşlarım cımbızla alındı ve ağır bir makyaj yapıldı. Ama sonunda kahkahaların havada uçtuğu, o inanılmaz sahneler ortaya çıktı" diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Hamdi Alkan, Yönetmen, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 
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