Son Dakika Haberleri: Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor

Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medyada örgütlenerek kendilerine 'Kirlik Avcıları' ismini veren çevreciler, Mandalya Plajı'nda temizlik yaptı.

Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medyada örgütlenerek kendilerine 'Kirlik Avcıları' ismini veren çevreciler, Mandalya Plajı'nda temizlik yaptı. Datça'nın her geçen gün sayıları artan 'Kirlik Avcıları', son 1 ay içinde 4'ncü kıyı temizliği çalışmasını gerçekleştirdi. Grup üyesi 20 kişi, bu kez Kargı Koyu yolu üzerindeki Mandalya Plajı'nda çöp avına çıktı. Datça Belediyesi temizlik işçilerinin de destek verdiği çevreciler, 2 saat içinde torbalar dolusu çöp toplandı. Atık malzemelerin arasında naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, şişe kapakları, şırınga iğneleri ve ilaç kutuları dikkat çekti. Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer (33), geçen yıl ekim ayında sadece birkaç kişinin katılımıyla başlayan çevre temizliği çalışmalarının, yaşam alanlarına sahip çıkmaya yönelik bir harekete dönüştüğünü söyledi. Gezer, Bugün 12'nci etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 5-6 kişiyle başlayan bu çalışmalarımızda şu an onlarca kişiye ulaştık. Bu hareketin ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Umarım, tüm Türkiye sesimizi duyar. ve bu hareket herkes tarafından benimsenerek, ülkemizin kıyılarına ve çevresine sahip çıkılır. Herkesi, çevresini temiz tutmayla, yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz dedi. - Datça

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Kargı, Muğla, Datça, Ekonomi
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