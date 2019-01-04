Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı

Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı

1 saat önce

BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobil çarptı.

Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı, System.String[]
BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dağkent mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Recep Bülbül yönetimindeki BN HR 8181 yabancı plakalı otomobil, tipi şeklinde yağan karlı havada, kırmızı ışıkta bekleyen Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Çolak'ın otomobili, yaklaşık 20 metre savruldu. Kazada sürücü Özen Çolak ile otomobilin arka koltuğunda sıkışan Abdullah Çolak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abdullah Çolak, UMKE ve itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ışığını göremediğini iddia eden sürücü Recep Bülbül, ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

Recep Bülbül, Bolu, Güncel
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