Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

30.09.2022 14:00
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Belgesi aldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Belgesi aldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversitenin dış değerlendirme ve izleme süreçlerinden sonra kurumsal akreditasyon programına dahil olduğunu söyledi.

Kalitenin bir üniversitenin tüm birimleri ve paydaşlarının aktif katılımını gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Kar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi alınması sürecinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kar, YÖKAK'ın, Türkiye'de 2015'ten önce YÖK'ün bünyesinde bir komisyon olarak kalite çalışmalarına başladığını, 2017'de bağımsız bir kurul şeklinde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Kalite konusunun üniversitelerde çok önemli olduğuna işaret eden Kar, "Biz üniversitelerimize bir model önermiyoruz. Örnek bir model uygulamamız yok. Her üniversite, bulunduğu şehrin imkanları ve kendi fiziki, beşeri imkanlarıyla kalite güvence sistemi kurduğu takdirde o sürdürülebilir olur. Aksi takdirde dışarıdan alınmış bir modelin bir üniversitede işlemesi mümkün değil." dedi.

Üniversitelerin şehirlerine ve sektörlere katkısını önemsediklerine dikkati çeken Kar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin sektörlerden bağımsız programlar uygulamalarını istemiyoruz. Programlarını belirlerken paydaşlarıyla birlikte, diğer yükseköğretim kurumlarındaki, yurt dışındaki akranlarıyla, onları izleyerek benzer şekilde, sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde belli aralıklarla güncelleştirerek mezunlarımızın yetiştirilmesini istiyoruz. Buradaki amaç öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini artırmak. Yani mühendislik fakültesinden mezun olan bir öğrencimizin ekstra bir sertifikaya gerek duymadan sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte olması, kalite güvencesinde en önemli amaçlardan birisi."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da 23 üniversitenin Kurumsal Akreditasyon Belgesi almasından mutluluk duyduğunu belirterek, yakın ve orta planda tüm üniversitelerin bu belgeyi alacağına inandığını söyledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da geçen sene KAEÜ'den yaklaşık 4 bin öğrencinin şet kuşanıp Ahilik yemini ederek mezun olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Kar, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya sembolik şet kuşatarak Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni takdim etti.

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Kaynak: AA

Ahi Evran, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika
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