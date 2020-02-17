Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

55 dakika önce

Kırşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı.

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi, System.String[]

Kırşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.


Kaza, Kırşehir- Kırıkkale yolu Özbağ beldesinde meydana geldi. Kadir Kılıç (35), idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Kadir Kılıç, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kılıç'ın cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kadir Kılıç, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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