Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi

08.04.2022 12:17
Kırşehir'de kayıp genci arama çalışmalarına helikopter desteğiyle devam edildi

Kırşehir'de 15 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, helikopter desteğiyle sürdürüldü.

Kırşehir'de 15 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, helikopter desteğiyle sürdürüldü.

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, kayıp Hasan Aydoğan'ın nehre atıldığı Kortulu köyü çevresinden Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve teknik ekibin yer aldığı uçuşta, nehir ve göl yüzeyi ile Kortulu, Toklumen, Savcılı Büyükoba köylerinin sahil kısımları tarandı.

Öte yandan, jandarma ve polis su altı arama timleri, çevre illerden gelen AFAD ekipleri, UMKE ekibi ve yerel unsurlardan balıkçıların katılımıyla Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönünde ve Sarıyahşi Köprüsü ayaklarında da arama yapıldı.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

Gençleri öldürdükleri iddia edilen Ş.E. ve S.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanmış, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

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Hasan Aydoğan, Jandarma, Kırşehir, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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