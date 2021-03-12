İstiklal Marşı'nın kabulünden önceki yılları oratoryo ile canlandırıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, lise öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünden önceki yıllarda yaşananları oratoryo ile canlandırdı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı'nın yazıldığı yıllardan önce yaşanan savaşlar ve kaybedilen şehirlerle ilgili oratoryo sundu.

Oratoryoda, ellerinde tüfeklerle yer alan öğrenciler Cumhuriyetin kurulmasından önceki savaşlarda kaybedilen Selanik, Saraybosna, Mekke, Kerkük gibi kaybedilen şehirleri temsil etti.

Okul öğretmeninin seslendirdiği ağıt türkü ile süren gösterinin sonunda Çanakkale Zaferi'nin kazanılması sahnelendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un o yıllarda düzenlenen yarışmaya, geliri orduya verilmek üzere katıldığını ve milletin hislerine tercüman olan eserinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın, birlik ve beraberliğin muhafazasında ve mili duyguların harekete geçirilmesinde daima heyecan veren bir güç olduğunu vurgulayan Akın, "İnanıyorum ki milletimiz, İstiklal Marşı'nı daima yüreğinde hissedecek, her zaman coşkuyla ve gururla söyleyecek, vatanına ve bayrağına olan sevgisinden ve bağımsızlığa olan tutkusundan asla vazgeçmeyecektir." dedi.

Vali Akın'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.