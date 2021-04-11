Kırşehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de, silahla kavgada bir kişi yaralandı.

Merkez Çukurçayır Mahallesi'ndeki Hılla Parkı'nda A.K. ile husumetli olduğu H.A. ve A.A arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, yanında getirdiği tüfekle çevreye rastgele ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan H.A, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K, daha sonra suç aleti tüfekle Ahi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.