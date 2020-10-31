Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri - Son Dakika

Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri

31.10.2020 15:35
Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Kırşehir'de 57 milyon 498 bin 935 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Kırşehir'de 57 milyon 498 bin 935 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki sorunlara destek amacıyla Kırşehir'de çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı.

Sosyal koruma kalkanı paketi ile istihdamın korunarak, iş gücünün arttırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Kendirli, sosyal koruma kalkanı paketi çerçevesinde Kırşehir'de de ödeme yapıldığını aktardı.

Kendirli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası, kısa çalışma, işsizlik ödenekleri ve nakdi ücret desteğinde ödemeler gerçekleştirildi. Ayrıca normalleşme desteği verildi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasında 6 bin 464 haneye 6 milyon 464 bin lira destek sağlandı. Kısa çalışma ödeneğinde 5 bin 82 çalışana 19 milyon 473 bin 291 lira, nakdi ücret desteğinde 1595 çalışana 4 milyon 744 bin 455 lira ödendi. İşsizlik ödeneğinde 1461 kişiye 5 milyon 650 bin 35 lira verildi. Sosyal destek programı ile Faz 1'de 5 bin 534 haneye 5 milyon 534 bin, Faz 2'de 8 bin 325 haneye 8 milyon 325 bin lira, Faz 3 ödemelerinde ise 5 bin 627 haneye 5 milyon 627 bin lira ödeme yapıldı. Ayrıca normalleşme desteğiyle 2 bin 362 çalışana 1 milyon 681 bin 154 lira verildi."

Milletvekili, AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de sosyal koruma kalkanı ödemeleri - Son Dakika


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