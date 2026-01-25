Kış Balıkçılığı Etkinliği Yapıldı

SHENYANG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'a bağlı Kangping ilçesindeki Wolong Gölü'nde cumartesi günü geleneksel kış balıkçılığı etkinliği düzenlendi. Çeşitli gösterilere ve balık ziyafetine ev sahipliği yapan etkinlikte, ziyaretçiler için buz ve kar eğlence alanları kuruldu.
