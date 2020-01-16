Kış günü pony keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış günü pony keyfi - Son Dakika

Kış günü pony keyfi

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Pony Park, Ocak ayında da Ankaralıları ağırlıyor.

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Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Pony Park, Ocak ayında da Ankaralıları ağırlıyor.


Pony Park kış aylarında da Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Çukurambar Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan park, özellikle çocuklar için güzel bir eğlence merkezi. Pony cinsi küçük atlar ile tayların binicilik amaçlı kullanıldığı ve çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı Pony Park, hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı. Ocak ayı olmasına rağmen güzel havayı fırsat bilen ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirdikleri parkta miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklar, eğitmenler gözetiminde ponylerle tanışırken, anne babalar da çocuklarının heyecanlarına ortak oldular. Kartanesi, Karamel, Malibu, Çilek, Nehir, Tarçın, Zeytin ve Benekli isimlerindeki ponylerle gezinti yapan çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadılar.


Çocukların yanı sıra her yaştan insanın binicilik keyfi yaşayabildiği park, açık ve kapalı eğitim alanlarıyla yaz kış ziyarete açık. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çukurambar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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