Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Adıyaman genelinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplantı yapıldı.



Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Reşit Bilgin, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener ve diğer yetkililer katıldı.



Toplantıda 2019-2020 yılı kış mevsiminin çetin geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis hallerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve karla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konuları masaya yatırıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda ayrıca, kış mevsiminde Adıyaman'da, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için alınacak tedbirler, yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminallerde alınacak trafik tedbirleri ve denetimde görevli personel ve ekip araçları ile ilgili trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN