Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

Erzincan'da havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladılar.



Erzincan'da yıllardır kış mevsiminin yaklaşmasıyla cadde ve sokak kenarlarında yerlerini alan kestaneciler satışlara başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ocaklarının başında yerlerini alan kestane satıcıları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Erzincan'da yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi soğuk havalarda adeta vazgeçilmez oluyor. Soğuk havaların hissedilmesiyle satışlara başlayan kestaneciler, genellikle satışların akşamları fazla olduğunu belirterek, "Gündüzleri satış pek fazla olmaz. Ocaklarımız ikindiden sonra yanmaya başlar. Kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarımızı açıyoruz" dedi.



Nostalji havasında



Çoğu yerde olduğu gibi Erzincan'da da kış ve soğuk denilince soba başında kestane pişirmek akla gelir. Keyifli günler Erzincan'da başladı. Kış mevsiminin habercisi diyebileceğimiz kestane Erzincan sokaklarında satılmaya başlandı. Özellikle akşam saatleriyle beraber serinleyen hava da vatandaşı ilgi gösterdiği kestaneler, nostalji havasında tüketiliyor.



Talep var



Dörtyol kavşağı ve sokakların kesişim yerlerinde faaliyet gösteren kestaneciler, havaların serinlemesiyle birlikte kestanenin da satışlarının başladığını belirttiler. Erzincan'da yoğun talep gördüğünü söyleyen kestane satıcıları, Erzincanlılar için sobada kestane kavurmanın ayrı bir öneme sahip olduğunu ancak evlerde eskisi gibi kestane yapılmadığını, bu yüzden de dışarıdan alınıp tüketilmenin fazla olduğunu ifade ettiler. - ERZİNCAN