Son Dakika Haberleri: Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
Son Dakika Güncel Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

6 saat önce

Erzincan'da havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladılar.

Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı, System.String[]

Erzincan'da havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladılar.


Erzincan'da yıllardır kış mevsiminin yaklaşmasıyla cadde ve sokak kenarlarında yerlerini alan kestaneciler satışlara başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ocaklarının başında yerlerini alan kestane satıcıları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Erzincan'da yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi soğuk havalarda adeta vazgeçilmez oluyor. Soğuk havaların hissedilmesiyle satışlara başlayan kestaneciler, genellikle satışların akşamları fazla olduğunu belirterek, "Gündüzleri satış pek fazla olmaz. Ocaklarımız ikindiden sonra yanmaya başlar. Kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarımızı açıyoruz" dedi.


Nostalji havasında


Çoğu yerde olduğu gibi Erzincan'da da kış ve soğuk denilince soba başında kestane pişirmek akla gelir. Keyifli günler Erzincan'da başladı. Kış mevsiminin habercisi diyebileceğimiz kestane Erzincan sokaklarında satılmaya başlandı. Özellikle akşam saatleriyle beraber serinleyen hava da vatandaşı ilgi gösterdiği kestaneler, nostalji havasında tüketiliyor.


Talep var


Dörtyol kavşağı ve sokakların kesişim yerlerinde faaliyet gösteren kestaneciler, havaların serinlemesiyle birlikte kestanenin da satışlarının başladığını belirttiler. Erzincan'da yoğun talep gördüğünü söyleyen kestane satıcıları, Erzincanlılar için sobada kestane kavurmanın ayrı bir öneme sahip olduğunu ancak evlerde eskisi gibi kestane yapılmadığını, bu yüzden de dışarıdan alınıp tüketilmenin fazla olduğunu ifade ettiler. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu Ayakkabı devi Kemal Tanca, konkordato başvurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:38:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]