Kışla inşaatı ihalesi için ağustos ayı sonu bekleniyor - Son Dakika

Vali Cüneyt Epcim, kışla inşaatı ihalesinin Ağustos ayı sonunda yapılacağını açıkladı.

İki etap halinde yapılacak inşaatın ilk etabına yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirten Vali Epcim, projenin yaklaşık 37 bin metre kare alan üzerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Vali Epcim, çalışmalar kapsamında öncelikle nizamiye binası, enerji ve ısı yönetim merkezi, topçu taburu ile bağlı birlik binaları, lojistik destek komutanlığı binası, karargah binası ve konferans salonu ile tabur komutanlıkları binalarının yapılacağını kaydetti.

Yatırımın tüm Bayburt'a ve Bayburtlulara hayırlı olmasını temenni eden Vali Epcim, "Bayburt ilimizin uzun süredir gündeminde olan çok önemli bir projeydi. Gelinen aşamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığı nezdinde yaptığımız yoğun girişimler sonuca ulaştı. Bu anlamda projenin gerek planlanması, projelendirilmesi, gerekse de yatırım programına alınması noktasındaki özel destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'mız Naci Ağbal'a ilimiz ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca sürece destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Genel Kurmay Başkanımız Yaşar Güler'e ve Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal'a da teşekkür ediyoruz. Projenin bir an önce başlatılmasına yönelik hazırlıklar şu an devam ediyor. Ağustos ayı sonu itibariyle bu çalışmalar tamamlanarak somut adımlar atılmış olacak. Tüm Bayburtlu hemşerilerimizin merakla beklediği bu çok önemli yatırım, ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun." diye konuştu. - BAYBURT