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Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti - Son Dakika

Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

15.06.2021 10:17

Star TV'de yayınlanan Serap Ezgü'nün programına çıkan anne, kayıp kızının, dini nikahlı eşiyle kaçarak evlendiğini öğrendi. Yaşadıklarını kaldıramayan anne, 2 ve 9 yaşındaki çocuklarını bıçakla yaralamasının ardından intihar etti.

Star TV ekranlarında Serap Ezgü tarafından sunulan "Gerçeğin Peşinde" adlı programda skandal bir konu ele alındı. Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden H. D. isimli kadın, 18 yaşındaki kızının, oğlunun babası ve dini nikahlı eşi Uğur İ. ile kaçtığını iddia ederek, kızının bulunmasını talep etti. 2 Haziran'da çıktığı programda kızının evlendiğini öğrenen anne, küçük çocuklarıyla yaşadığı evde dehşet saçtı.

2 ÇOCUĞUNU BIÇAKLADI

Bugün 04.00 sıralarında Saray Mahallesi, 214 Sokaktaki 2 katlı evde meydana gelen olayda, H.D, (38) polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" şeklinde ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ANNE İNTİHAR ETTİ

Anne H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti. Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV'de yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.

Kızının, dini nikahlı kocasıyla evlendiğini öğrenen kadın, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti

Gerçeğin Peşinde, İntihar, Anamur, Star, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Muhammet Kavak: Madem böyle bir olay oldu o anne nasıl o çocukların yanına gönderilir aile neden koruma altına alınmaz. Bilinmiyor mu kadının bu olaydan etkilenir psikolojisi bozulur Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Garip bir Kul: Bunlar gibi adiler yüzünden felaketler bitmez.Allah kahretsin sizi bu nasıl bir felaket küçük çocukların günahı neydi bir pis nefsiniz için haramlara bulaşıyorsunuz kıyamet kopsun artık Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Kadri Gürüşen: Bu programlar yararlı mı tartışılmalı tüm türkiy?nin önünde felaket haberi verince şok şok şok denilen haberler alıyoruz. Reyting uğruna korkunç haberler Cevap Yaz 31 2 Yayından Kaldır
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