Kızılay'dan köy çocuklarına yardım - Son Dakika
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Kızılay'dan köy çocuklarına yardım

6 saat önce

Kızılay Derneği Siirt Şubesi, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Kızılay'dan köy çocuklarına yardım, System.String[]

Kızılay Derneği Siirt Şubesi, köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulundu.


Vali Yardımcısı Selim Erkovan, Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Siirt Sağırsu Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Artun ve Kızılay gönüllüleri, merkeze bağılı Sağırsu köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklara kışlık giysi dağıttı.


Kızılay Şube Başkanı Altunç, ihtiyaç sahibi 120 çocuğa kışlık giyim yardımı yapıldığını söyledi.


Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını belirten Altunç, "Daha önce de merkez ve köylerde ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli giyim ve kırtasiye yardımı yapan Kızılay, zor günün dostudur. Genel merkezimizden aldığımız giyim yardımlarını köyde eğitim gören çocuklara dağıtarak mutluluklarına ortak olduk. Yardımlar devam edecek, emeği geçenleri kutluyorum." dedi.


Erkovan ve beraberindekiler etkinlik sonrası terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Sıddık Artun'un Sağırsu köyündeki mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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