Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu

20.03.2023 15:53
Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu

Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulunduKONYA Konya'da 2021 yılında babasının azmettirmesiyle kafede oturan 14 yaşındaki kızı yaralayan genç kadın, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı azmettirici şahsın evinde ölü olarak bulundu.

Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu

KONYA Konya'da 2021 yılında babasının azmettirmesiyle kafede oturan 14 yaşındaki kızı yaralayan genç kadın, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı azmettirici şahsın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabaha karşı merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2021 tarihinde Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan 14 yaşındaki M.E. isimli kız, kafeye gelen bir kadının silahlı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli kadının kaçarken rastgele ateş açması sonucu yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö. de ayağından yaralandı. Şüpheli, sahte plakalı bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yaparken, yaralı M.E. ve annesi ile yapılan görüşmede, eski eşi A.E.'den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri 14 yaşındaki kızın babası A.E.'nin merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bulunan evine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında çeşitli suçlardan 36 adet suç kaydı bulunan kızın babası A.E. ile depo kısmında eşyaların altına saklanan çeşitli suçlardan 15 adet kaydı bulunan, kızı yaralayan 26 yaşındaki Ayşenur Böcü yakalandı. Kafede M.E.'yi silahla yaralayan Ayşenur Böcü, Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde, vurulan kızın babası olan A.E.'nin azmettirici olduğunu, H.Ç. isimli şahsın ise yardım ettiğini itiraf etti.

Evde ölü bulunan saldırgan kadın kıyafet değiştirmiş, saldırıyı önceden planlamışlar

Yapılan çalışmaların devamında olaydan bir gün önce yaralanan kızın babası A.E'nin, olay yeri olan kafenin fotoğraflarını çektirdiği, iş yerinin açılış kapanış saatini takip ettirdiği, yaralı olan kızını önceki tarihlerde zorla alıkoyduğu ve darp ettiği, ayrıca son günlerde takip ettirdiği tespit edildi. Ayrıca saldırıyı düzenleyen Ayşenur Böcü'nün yüzünü kapatıp tekrar olayı gerçekleştirmek üzere kafeye doğru gittiği çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda şüpheli Ayşenur Böcü'nün kıyafet değiştirmeye giderken ve değiştirmiş olarak farklı kıyafetlerle geçtiği görülüyor. Olay tarihinde Konya Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden Ayşenur Böcü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, azmettirici olan yaralı kızın öz babası A.E. ve yardım - yataklık yapan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı kızın öz babası A.E. ve yardım - yataklık yapan H.Ç. ise cezasının ardından serbest bırakıldı.

Kendisini azmettirdiği iddia edilen kızın babasının evinde ölü bulundu

Olaydan sonra Ayşegül Böcü, kendisini azmettirdiği iddia edilen A.E. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, Ayşegül Böcü bugün sabaha karşı daha önce kaçıp saklandığı A.E.'nin merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bulunan evinde A.E. tarafından tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine A.E. tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, tabanca ile vurulmuş halde bulunan Ayşenur Böcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Böcü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ev sahibi A.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan A.E.'nin, Ayşenur Böcü'nün kendisini vurduğunu, olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğunu ve kendisinin olayla ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Ev sahibi A.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Karahüyük, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızını vurması için kendisini azmettiren şahsın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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