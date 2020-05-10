Kızının erkek arkadaşını vurdu - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kişi, kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ş., bir süre önce eşinden boşanan kızı Meltem Ş.'nin evinde bir şahsın olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine pompalı tüfeğini alarak kızının Ustalar Mahallesi'ndeki evine giden öfkeli baba, evde bulunan Serdar Ö.'yü tüfekle yaraladı. Yaralı şahıs, silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla önce Anamur Devlet Hastanesi'ne, durumunun ağır olması üzerine oradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli Mevlüt Ş. ise polis tarafından gözaltına alınarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN