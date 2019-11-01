Son Dakika Haberleri: Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü
Son Dakika Güncel Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü

Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İsmail Sarıcan'ın (30) naaşı, Şanlıurfa'daki törenin ardından Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Kuzuculu Camisi'ndeki törene ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamların yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Sarıcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne Ummuhanı Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Şehidin 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan'ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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