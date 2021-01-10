KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

10.01.2021 21:09
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolaysıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolaysıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün vazgeçilemez unsurlarından olan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten ve samimi duygularla kutladığını belirterek "Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek adına doğru habercilik, tarafsızlık ve basın ahlakı ilkelerine bağlı kalarak, her türlü zorlu koşullar altında görev yapan basın emekçilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Medya ile basın emekçilerine çok büyük görevler düştüğünün önemine işaret eden Tatar, basın emekçilerinin daha çağdaş koşullar ve demokratik ortamda çalışmalarını sağlamanın görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Tatar, teknolojik gelişmelerle medyanın büyük gelişme gösterdiğini belirterek demokrasiyi ve çok sesliliği dikkat alarak, basın emekçilerinden Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıkları ve ulusal davasının haklı sesini dünyaya duyurmalarını beklediklerine işaret etti.

"Her zaman basın özgürlüğüne önem verdik"

Tatar, doğru habercilik, tarafsızlık, kişilik haklarına saygı ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesini de basın mensuplarından beklediklerinin altını çizdi.

Her zaman basın özgürlüğüne önem verdiklerini vurgulayan Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Medyamız ile basın emekçilerimizin daha çağdaş ortamlarda çalışmaları için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. En zor koşullarda ve pandemi sürecinde büyük fedakarlık göstererek görevlerini yerine getiren medyamız ile basın emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, tümüne başarılar dilerken, aramızda bulunmayan gazetecilerimiz ile basın emekçilerine Tanrı'dan rahmet dilerim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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