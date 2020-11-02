KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Anastasiadis arasında ilk temas - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Lider Anastasiadis arasında ilk temas
02.11.2020 14:00
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, yarın akşam saatlerinde gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis, yarın akşam saatlerinde gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı görevini devrelan Ersin Tatar, göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile ilk teması gerçekleştiriyor. Tatar ve Anastasiadis, yarın akşam bir toplantıda bir araya gelecek. Gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Yarın akşamki toplantı, liderler arasındaki ilk görüşme olacak. - LEFKOŞA
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