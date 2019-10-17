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KKTC'de Yunan savaş uçakları tahriki

1 saat önce

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sabah saatlerinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.

KKTC'de Yunan savaş uçakları tahriki, System.String[]

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sabah saatlerinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu.


KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün içerisinde 3 yunan uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurdu. Özersay, "Bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağı hava sahamızı ihlal etmiştir. Bahse konu savaş uçakları Girit'ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit'teki üsse dönmüştür. Bu provokatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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