Klima evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Klima evi yaktı - Son Dakika

Klima evi yaktı

6 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin tüm odalarını kaplayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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