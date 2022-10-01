Kocaeli'de cezaevine uyuşturucu sokma girişimine 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de cezaevine uyuşturucu sokma girişimine 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi

01.10.2022 12:34
Kocaeli'de cezaevine uyuşturucu sokma girişimine 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi

Kocaeli'nde cezaevinde ziyaret ettiği arkadaşına götürdüğü eşyalar içerisine uyuşturucu madde saklayan şahıs, suçüstü yakalanarak ibretlik bir cezaya çarptırıldı. Sanık M.K.'ye, "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza infaz Kurumunda 17 Ocak tarihinde meydana gelen olayda M.K., tutuklu bulunan arkadaşı E.Ö.'yü ziyaret ederek ona eşya götürdü. M.K. ziyaret öncesinde eşyaları E.Ö.'ye verilmesi için görevli infaz koruma memurlarına verdi.

PANTOLONUN BEL KEMERİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Görevliler eşyalar üzerinde yaptığı aramada pantolonun bel kuşağı içerisinde gizlenmiş vaziyette toz madde ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesiyle madde İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğince incelendi. Elde edilen raporda maddenin sentetik kannabinoid (bonzai) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine uyuşturucu sokma girişimine ibretlik ceza

"UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM BUNU YAPMAK AHMAKLIKTI"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.K. ve avukatı katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.K., "Pantolonun içine uyuşturucuyu ben koymadım. Sosyal medya üzerinde konuştuğum bir şahıs bana E.Ö.'ye eşya götürmemi istedi. Eşyaları alarak kontrol ettim ve E.Ö.'ye götürmek için aldım. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum, bunu yapmak bir ahmaklıktı. Tanımadığım kişiye eşya götürmemem gerekiyordu. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

DAHA ÖNCEDE KIYAFET GÖTÜRMÜŞ

İddianamede M.K.'nin daha önce de cezaevinde E.Ö.'yü 2 defa ziyaret ettiği ve emanet kayıtlarına göre kendisine pantolon, mont, kazak gibi giyim eşyaları götürdüğü belirtildi.

İNFAZ KURUMUNA YASAKLI MADDE SOKMA SUÇUNA 22 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme heyeti sanığın "Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama", "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan toplam 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Cezaevine uyuşturucu sokma girişimine ibretlik ceza
YORUMLAR (1)
500
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de cezaevine uyuşturucu sokma girişimine 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de cezaevine uyuşturucu sokma girişimine 22 yıl 6 ay hapis ve 45 bin TL para cezası verildi - Son Dakika
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