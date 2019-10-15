Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "Cumhuriyet ve Gençlik Festivali" düzenlenecek
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Cumhuriyet ve Gençlik Festivali' düzenlenecek

Kocaeli'de "Cumhuriyet ve Gençlik Festivali" düzenlenecek

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet ve Gençlik Festivali düzenleyecek.

Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet ve Gençlik Festivali düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için "Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'" düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde tanınmış sanatçıların da konser vereceği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali, İzmit Milli İrade Meydanı, Uluslararası Fuar Merkezi, Seka Uçurtma Tepesi ve Kent Meydanı başta olmak üzere birçok merkezde düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalde gençler için Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir dizi etkinlik planlaması yapıldı. Planlanan etkinlikler arasında gençlerin ilgisini çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Festival boyunca Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi birçok kurum ve kuruluş kurdukları stantlarla festivalde yer alacak."

"Cumhuriyet Koşusu" da düzenlenecek

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında 26 Ekim'de ödüllü "Cumhuriyet Koşusu" gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 29 Ekim'de de Merkez Bankası ile Milli İrade Meydanı arasında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, MFÖ, Ceza, Yüksek Sadakat ve İlyas Yalçıntaş'ın konserleriyle Cumhuriyet kutlamalarına renk katacağı vurgulanarak, Güven İslamoğlu, Hayrettin ve Ömer Başdoğan'ın söyleşileriyle gençlerle buluşacağı kaydedildi.

29 Ekim, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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