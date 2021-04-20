Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı

20.04.2021 15:35
Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı, System.String[]

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ellibeş ile Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarını inceledi.

Buna göre AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırımla 928 yeni okul yapılırken, mevcutlarına 10 bin 973 derslik eklendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde temeli atılan 13 yeni okulun da bu yıl tamamlanması, 16'sının ihaleye çıkması, 11'inin yatırım programa alınması bekleniyor.

2020-2021 yatırımları tamamlandığında, 2 yıl içinde Kocaeli'de eğitime 687 milyon 992 lira daha kaynak aktarılmış olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, salgın döneminde kentte temeli atılan 13 okul inşaatının devam ettiğini ve bunun yeni 330 derslik, 2 spor salonu, 1 konferans salonu 9 mesleki atölye anlamına geldiğini belirtti.

Bu yıl içinde 16 okul ihalesi yapılacağını ve 11'inin yatırım programına alınacağını kaydeden Yılmaz, sadece yeni okul yapmakla kalınmadığını, 184 okulda onarım, 12 okulda deprem güçlendirmesi gerçekleştiğini bildirdi.

Yılmaz, 2020-2021 yatırımları tamamlandığında, 2 yıl içinde Kocaeli'de eğitime 687 milyon 992 lira daha kaynak aktarılacağını ifade etti.

Ellibeş de 18 yılda kente kazandırılan yatırımlardan bahsetti.

Çocukların okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Ellibeş,"Ailelerimizin yükünü hafiflettik. Bu kapsamda fiziki yatırımların yanı sıra ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımı başlattık. Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yeni derslikler inşa ettik. Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için derslik başına düşen öğrenci sayısı bu sayede düşmüş oldu. Her yıl göç alan ve büyümeye devam eden ilimizde elbette bu yapılanların devamını hız kesmeden ihtiyaca göre bütün ilçelerimizde sürdüreceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Yatırım, Kocaeli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı - Son Dakika


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