Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı

30.01.2026 18:46  Güncelleme: 20:07
30.01.2026 18:46  Güncelleme: 20:07
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, kapanan yol kısa sürede açıldı.

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara bağlantı yolundaki köprü üstünde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Mercedes marka tır, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Tırın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Makaslayan tır, çekici vinci yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa süreli aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Marmara, Kocaeli, Trafik, Ulaşım, Çevre, Kaza, Son Dakika

