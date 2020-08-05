Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada TIR, kamyonet, kamyon ve otomobil çarpıştı. TIR ile kamyon arasında sıkışan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde trafiğin aniden durması sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 DK 878 plakalı TIR, önünde ilerleyen Ali Bilgiç'in kullandığı 34 BP 1911 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet önündeki Hidayet Turna yönetimindeki 05 EA 530 plakalı kamyona, kamyon ise önündeki Erol Ün'ün kullandığı 34 EVP 35 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR ile kamyon arasındaki kamyonetin içinde sıkışan sürücü Ali Bilgiç ile Emine Bilgiç'i araçtan çıkardı. Kamyonette bulunan Serhat Bilgiç'in (27) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ali Bilgiç ve Emine Bilgiç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Serhat Bilgiç'in cesedi morga kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönüne ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.