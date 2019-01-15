Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Kocaeli'nde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

Kocaeli ve İstanbulda sabah saatlerinde eş zamanlı olarak TEM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli ve İstanbulda sabah saatlerinde eş zamanlı olarak TEM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'nde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi olarak TÜBİTAK'ta bir dönem çalıştığı tespit edilen U.S., S.Y. ve terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen C.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

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