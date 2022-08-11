Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

11.08.2022 21:55
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik emniyet güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İ.O. (27) ve U.A. (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İ.O ve U.A emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı - Son Dakika

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