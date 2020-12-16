Kocaelispor: 3-2

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi

Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı

Şehit babası dolandırıcıların hedefi oldu! Önce parasını kaptırdı, şimdi de evini kaptırmak üzere