Kocasinan İlçesinde 41 okul 'Okulum Temiz Sertifikası' aldı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde 33 resmi, 8 özel okul 'Okulum Temiz Sertifikası' almaya hak kazandı.

Osman Ulubaş Fen Lisesi'nde düzenlenen sertifika dağıtım töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Proje hakkında bilgiler sunan sinevizyon gösterisinin ardından konuşma yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse 33 resmi, 8 de özel okulun sertifika almaya hak kazandığını ifade ederek, birlikte hareket edildiğinde millet olarak başaramayacak hiç bir şeyin olmadığını söyledi. Karaköse; Bilindiği üzere, tüm dünyada Covid-19 salgını ile bir mücadele devam etmekte. Dolayısıyla ülkemizde de üst düzeyde bu mücadele verilmekte. Tabi bu salgınla mücadele verilirken, bir yandan da insan olmanın gereği günlük yaşamda insani ihtiyaçları karşılamak gerekiyor. Eğitim, sağlık, beslenme gibi günlük yaşantılarımızda bir sorun yaşanmaması için tüm kurum ve kuruluşlarca üst düzeyce önlemler alınmakta. Dolayısıyla yaklaşık 1 yıldır gözlemliyoruz ki insan yaşamı değişmiş, kurumların, kuruluşların ve insan davranışlarının alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Çünkü burada temel husus insan ve insan sağlığıdır. Bu süreçte bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarıdır. Bu eğitim ihtiyaçlarını da en sağlıklı ortamlarda karşılamak için tüm kurumlarımızca, okullarımızca gerekli önlemleri alıyoruz. 27 Temmuz 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları arasında imzalanan, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonun önlenmesi işbirliği protokolü kapsamında bir kılavuz yayınlandı. Tüm kurumlarımıza, bu kılavuz doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması için bir çalışma süreci başlatıldı. Ağustos ayı idi. İlçemizde okul müdürleri ile toplantı yaptığımız da kılavuza il baktığımız da yaklaşık 256 maddenin kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyordu ve hemen hemen hiçbir hazırlığımız yoktu. Gün itibari ile geldiğimiz noktaya baktığımız zaman ben huzurunuzda özellikle ilçemiz adına, ilçemizdeki bütün okul müdürlerine teşekkür ediyorum. İlçemizde 197 okulumuz da hijyen kılavuzundaki kurallar doğrultusunda 'okulum temiz belgesi' almak için başvuruları yüzde 95. 197 okuldan 187 okulumuz bu başvuruyu gerçekleştirmiş durumda. Diğer okullarımızın da çalışmaları devam ediyor. Bu başvuru sonucunda, sonuçlanan 33 tane okulumuz bunların da bugün burada törenle sertifikalarını vereceğiz. Aynı zamanda yine özel kurumlarımız, özel okullarımız da bu süreçte tüm güçleriyle bu gerekli belgeyi almak için çaba gösterdiler. Çok sevindirici bir istatistik var. 8 tane özel okulumuz bu belgeyi almaya hak kazandılar. Öyle görülüyor ki işbirliği içerisinde, birlikte hareket ettiğimiz zaman gerçekten de millet olarak başaramayacağımız hiç bir şey yok. Bu süreçte okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler, maske, dezenfektan hepsi tamamlanmış durum da okullarımıza dağıtımı başladı. Bu konuda bir eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve şube müdürleri, okul müdürlerine sertifkalarını takdim etti. - KAYSERİ