Son Dakika Haberleri: KODLAĞRI Projesi meyvelerini vermeye başladı
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KODLAĞRI Projesi meyvelerini vermeye başladı

3 saat önce

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen KODLAĞRI Projesi çerçevesinde eğitim alan Aşkale köyü Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencileri, ürettikleri çalışmalarla göz dolduruyor.

KODLAĞRI Projesi meyvelerini vermeye başladı, System.String[]
Ağrı Valiliğince hayata geçirilen KODLAĞRI Projesi çerçevesinde eğitim alan Aşkale köyü Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencileri, ürettikleri çalışmalarla göz dolduruyor.
Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede il genelinde uygulanan KODLAĞRI Projesi, öğrencilerin bir birinden ilginç projeleriyle adından söz ettiriyor.
Robotik ve kodlama üzerine anaokullarından lise son sınıfa kadar 107 bin 150 öğrencinin eğitildiği proje kapsamında, il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşkale köyü Ahmet Alagöz Okulu da çalışmalarıyla takdir topladı.
Eğitim öğretim sezonu boyunca bilişim teknolojileri öğretmeni Ensar Feyzullah İnce tarafından verilen kodlama eğitimlerinde robotik ve kodlama yazmayı öğrenen öğrenciler, hayallerindeki projeleri kodladı.
Okul müdürü Cengiz Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki öğrencilere verilen kodlama eğitimlerinden memnun olduklarını ve eğitimlerin çok verimli geçtiğini söyledi.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 304 öğrencinin kodlama eğitimi aldığını ifade eden Polat, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okul idaresi olarak hiç yılmadan 304 öğrencimize kodlama eğitimi vermekteyiz. Projemizin iyi bir iyi bir şekilde hayata geçirileceğini umuyorum." diye konuştu.
Müdür yardımcısı Ali Ulutaş ise imkanların kısıtlı olduğu köy yerinde öğrencilerin büyük projeler yaptığını belirtti.
Ulutaş, KODLAĞRI Projesini başlatan Ağrı Valisi Süleyman Elban'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Temel Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç'e teşekkür etti.
Süleyman Elban, Ahmet Alagöz, Aşkale, Ağrı, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:46 Kaynak: AA
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