Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Harran ve Akçakale ilçelerinde de kolluk personeli nöbet tuttu.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Halfeti'de polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, öğrencilerle birlikte Karaotlak Mahalesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Siverek

Siverek ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde yapılan uygulamada, sürücüler uyarılıp broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Bürosu ekiplerince yapılan uygulama kapsamında Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve daire müdürlerinin katılımıyla Atatürk Bulvarında yayaların önceliği konusunda sürücüler uyarıldı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü ilk ve ortaokuluna giden İlçe Jandarma trafik timi, öğrencilere yaya geçidinin kullanımı ve önemi hakkında bilgiler verdi.



Öğrenciler ise ellerinde "Lütfen dur", "Dikkat hayat çıkabilir", "Dur yolda bende varım" sloganlarının yer aldığı pankartla jandarma eşliğinde yaya yolunu kullandı.



Öğrencilerden Aleyna Yavuzaslan jandarma ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, "Asker abilerimiz bizlere yaya geçidinin önemini anlatarak uygulamalı olarak gösterdiler. Yaya geçidinde geçiş önceliğinin bizde olduğunu ve araçların bizi gördüğünde durması gerektiğini anlattılar. Biz yaya geçidine çıktığımızda araçlar durdu ve bizim geçmemizi bekledi." dedi.



Fidan Sonkurt ise yaya geçidi sayesinde yolun karşı tarafına güvenli olarak geçebileceklerini öğrendiklerini söyledi.

Harran

Harran ilçesinin farklı noktalarda yaya nöbeti tutan kolluk personeli, sürücüleri uyardı,

Öğrencilerin de katıldığı etkilikte kolluk personeli sürücülere broşür dağıttı.

Akçakale

Akçakale ilçesinde ise İstasyon Caddesi'nde de kolluk personeli nöbet tuttu.

Polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sürücüler uyarılarak broşür dağıtıldı.

Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.