Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Rıfat D.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Durdu Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Rıfat D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.'nin babası Nuri D.'nin evinde ele geçirildi. Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.'nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.