Konak Belediyesi elektriğe daha az ödeyecek - Son Dakika

İhale sonucunda elektrik hizmeti aldığı firma değişen Konak Belediyesi, yapılan sözleşme ile bu yıl elektrik giderinden yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacak.

Konak Belediyesi'nin, 2021 yılında hizmet binalarında kullandığı elektrik enerjisi temini için yaptığı ihaleden yüzde 20 tasarruf çıktı. Serbest piyasadan elektrik enerjisi temini ihalesinde en düşük teklifi veren Yeşilırmak Perakende Satış A.Ş ile anlaşan Konak Belediyesi, 2022 Temmuz ayı bitimine kadar elektrik enerjisini aynı firmadan temin edecek. Yapılan sözleşme sonucu, hem zorunlu ihtiyaç olan hem de belediyenin önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik tüketim bedelinde, bir önceki yıla göre yüzde 20 tasarruf sağlanacak. Öte yandan, Konak Belediyesi, yıl içinde elektriğe uygulanan zamlardan da etkilenmeyecek.

Yapılan tasarruf hizmet olarak yansıyacak

Elektrik enerjisi temini için ödenen bedelden yapılan tasarrufun yanı sıra sürdürülebilir enerji kaynakları için de çalışma hazırlığında oldukları ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Belediyemizin elektrik enerjisi temini için bir yıllık sözleşmemizi imzaladık. Bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir tasarruf sağlayacağız. Vatandaşın parası boşa gitmeyecek, yaptığımız tasarruf da Konak'a hizmet olarak yansıyacak. Enerjide bütçe tasarrufunun yanı sıra sürdürülebilir çevre için de hazırlıklarımız var. Basmane'de inşa edeceğimiz yeni hizmet binamızı akıllı bir bina olarak tasarlıyoruz. Sürdürülebilir çevre ve enerji ile Konak'ı hem çevreci enerji kaynakları kullanan hem de enerjiye ödediği bedelde daha çok tasarruf sağlayan bir kent haline getireceğiz" dedi.