Son Dakika Haberleri: Konak belediyespor, midilli'yle dostluk maçında
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Konak belediyespor, midilli'yle dostluk maçında

1 saat önce

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde üst üste 5 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın Midilli Adası temsilcisi Midilli Kadın Futbol Takımı'yla dostluk maçında karşılaşacak.

Konak belediyespor, midilli'yle dostluk maçında, System.String[]

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde üst üste 5 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın Midilli Adası temsilcisi Midilli Kadın Futbol Takımı'yla dostluk maçında karşılaşacak. Yeni sezona da iddialı hazırlanan Konak, Midilli'yle 12 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki özel karşılaşmada rakip olacak.


Konak Belediyespor, Yunanistan, Konak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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