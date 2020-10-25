Konak, dünyada ilk 8'e girecek - Son Dakika

Konak, dünyada ilk 8'e girecek

25.10.2020 10:02
Konak, dünyada ilk 8'e girecek, System.String[]

Konak Belediyesi, dünyada sadece 7 şehrin sahip olduğu Global Aktif Şehir unvanını alarak Global Aktif Şehir olma yönünde ilk adımlarını attı.

Konak Belediyesi, dünyada sadece 7 şehrin sahip olduğu Global Aktif Şehir unvanını alarak Global Aktif Şehir olma yönünde ilk adımlarını attı. Konak Belediyesinin 14 semt merkezi, 11 spor merkezi, 5 kültür merkezi ve ileri yaş sağlıklı yaşam merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Batur, "Konak aktif ve yaşayan bir şehir. Biz Global Aktif Şehir olma yolunda attığımız adımlar ile bunu dünyaya da duyurmuş olacağız" dedi.

Konak Belediyesi, dünyada sadece 7 şehrin sahip olduğu Global Aktif Şehir unvanını almak için çalışmalarını resmen başlattı. Ağustos ayında belediye meclisinde Konak Belediyesinin Global Aktif Şehir projesine katılması oybirliği ile kabul edilmişti. Aradan geçen süreyi iyi değerlendiren Konak Belediyesi, gerekli başvuruları tamamlayarak dünyanın 8. Global Aktif Şehri olmaya aday oldu. İngiltere Liverpool şehrinin öncülük ettiği, daha sonra Avusturalya, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin de öncüleri arasına katıldığı Global Aktif Şehir, 7'den 77'ye herkesin katıldığı bir fiziki aktivite projesi olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde İngiltere Liverpool, İsviçre Lausanne, Arjantin Buenos Aires, Slovenya Ljubljana, Norveç Lillehammer, Almanya Hamburg ve Kanada Richmond'ın sahip olduğu unvan için Konak'ta da ilk adımlar atıldı.

"Konak aktif ve yaşayan bir şehir"

Konak'ta aktif yaşamı desteklemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını sosyal, sportif ve kültürel yaşamın gelişimine yönelik düzenlediklerini belirten Başkan Batur şunları söyledi: "Biz, kentsel dönüşümden bahsederken kentte yaşayanların sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini de rahatlıkla sürdürebileceği, sadece 7'den 77'ye değil tüm yaş gruplarının aktif hayata katılarak kendilerini geliştirebileceği yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Gültepe'de kentsel dönüşüm planlarını yaparken, buradaki dönüşümü Toros Sosyal Tesisi ile Gültepe Spor Merkezi ile bütünleştiriyoruz. Aynı yol haritasını Beştepeler bölgesinde ve hazırlıklarını yürüttüğümüz diğer kentsel dönüşüm çalışmalarında da uyguluyoruz. 14 semt merkezimiz, 11 spor merkezimiz, 5 kültür merkezimiz ve ileri yaş sağlıklı yaşam merkezimiz ile Konak'ta aktif yaşamı her mahallemizde sürdürüyoruz. Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl ara verdiğimiz Kadın ve Aile, Spor İşleri ve Kültür Müdürlüğümüzün kurslarından ve spor okullarından normal şartlarda, kadın ve çocuklar çoğunlukta olmak üzere her yıl 10 binin üzerinde hemşehrimiz yararlanıyor. Konak aktif ve yaşayan bir şehir. Biz Global Aktif Şehir olma yolunda attığımız adımlar ile bunu dünyaya da duyurmuş olacağız."

8. şehir olmak için 8 müdürlük bir araya geldi

Konak Belediyesinin, Konak'a Global Aktif Şehir unvanı ve ödülünü kazandırmak için gerçekleştireceği çalışmaları sürdürmek amacıyla sekiz müdürlüğü bir araya getiren bir komisyon kuruldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Kadın ve Aile Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler, Spor İşleri, Sosyal Yardım, Araştırma ve Geliştirme ile Strateji Geliştirme Müdürlükleri, Global Aktif Şehir olmak için güçlerini birleştirdi. Çalışmaları hızla başlatan komisyon, "Fiziki Aktivite Seviye Tespit Anketi" çalışmasını hayata geçirirken dünyanın tanıdığı üç önemli kuruluşa yapılan başvurulardan da olumlu sonuç alındı. Konak'ın yaşayan bir kent olması; şehirde yaşayanların spor, sosyal ve kültürel alanlarda aktif bir hayat sürmesinin amaçlandığı proje için Konak Belediyesi; Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu, Sürdürülebilir Sağlık Derneği ve Uluslararası Spor ve Kültür Derneği üyesi oldu. Konak Belediyesinin önümüzdeki bir yıl içerinde gerçekleştirileceği proje ve çalışmaların ardından Konak, Global Aktif Şehir olarak dünyanın 8 ülkesi arasında yer alacak. - İZMİR

Konak, dünyada ilk 8'e girecek
Konak, dünyada ilk 8'e girecek
Konak, dünyada ilk 8'e girecek
Konak, dünyada ilk 8'e girecek
Konak, dünyada ilk 8'e girecek

Konak Belediyesi, Liverpool, İngiltere, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak, dünyada ilk 8'e girecek - Son Dakika

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