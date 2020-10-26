Konak'ta 7/24 molozla mücadele - Son Dakika

Konak'ta 7/24 molozla mücadele

26.10.2020 10:04
Konak'ta 7/24 molozla mücadele, System.String[]

Kaçak moloza karşı yürüttüğü etkin mücadeleye devam eden Konak Belediyesi, moloz dökümünde artan sayıları önlemek için bir dizi yeni önlem aldı.

Kaçak moloza karşı yürüttüğü etkin mücadeleye devam eden Konak Belediyesi, moloz dökümünde artan sayıları önlemek için bir dizi yeni önlem aldı. Zabıta Müdürlüğündeki görevli ekip sayısı artırılırken, kaçak moloz tespiti için yeni oluşturulan ekip 7 gün 24 saat görev yapacak.

Yapılan tüm tespit çalışmaları, alınan tüm önlemlere karşın ev, dükkan tadilatı veya eski eşyaların değiştirilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan moloz ve atıklar, Konak ilçe sınırları içinde farklı noktalara kaçak olarak dökülmeye devam ediliyor. Vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını öncelikleri arasında gören Konak Belediyesi, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan kaçak moloz dökümü ile etkin mücadele etmekte kararlı. Günlük 20 ton, bir haftada 300 ton moloz toplayan Konak Belediyesi, molozla mücadelede bu sayıların önüne geçmek için bir dizi yeni önlem uygulamaya koydu. Kaçak molozla mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Konak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekip sayısını artırırken, ekipler 7 gün 24 saat görev yapacak.

Kaçak moloz dökümüne geçit yok

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Konak Belediyesi, kaçak dökülen molozları kısa sürede toplama yoluna gidiyor. Kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 41/1 maddesi uyarınca işlem yapan Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada üç kişiye cezai işlem uyguladı.

Vatandaş bildirimi önemli

Ev tadilatı, eski eşyaların atılması gibi sebeplerle vatandaşların biriken moloz atıklarını bildirimde bulunmalarını isteyen Konak Belediyesi yetkilileri, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından en geç bir hafta içinde atıkların belirtilen adresten alındığını söyledi. Moloz için Konak Belediyesinin 0 232 484 53 00 santral telefonundan ve 0 533 071 55 65 Whatsapp iletişim hattından ayrıntılı bilgi edinilebiliyor. - İZMİR

Konak'ta 7/24 molozla mücadele
Konak'ta 7/24 molozla mücadele
Konak'ta 7/24 molozla mücadele

Konak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta 7/24 molozla mücadele - Son Dakika

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