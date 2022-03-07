Kongo'da 2 ayda 14 bin 500'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi - Son Dakika
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Kongo'da 2 ayda 14 bin 500'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi

07.03.2022 22:34
Kongo'da 2 ayda 14 bin 500'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2022'nin ilk 2 ayında yaklaşık 14 bin 586 kızamık vakasının tespit edildiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2022'nin ilk 2 ayında yaklaşık 14 bin 586 kızamık vakasının tespit edildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ocak ve şubat ayında KDC'de 14 bin 586 kızamık vakası tespit edildiği, 257 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede 2019'da yaşanan kızamık salgınında 311 bin 471 vaka kaydedilmiş, 6 bin 45 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali'de kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.

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Kızamık, Kongo, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kongo'da 2 ayda 14 bin 500'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo'da 2 ayda 14 bin 500'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi - Son Dakika
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